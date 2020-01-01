На Ровенщине число случаев COVID-19 возросло на полсотни
За последние сутки на Ровенщине лабораторно подтвердили 50 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом, в субботу, 1 августа, рассказал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook.
По его словам, наибольшее число инфицированных выявлено в областном центре -11, Костопольском - 12 и Здолбуновском районах -10. Возраст новых больных от 19 до 77 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6195 случаев заболевания коронавирусной болезнью", - написал глава ОГА.
Кроме того, 1 августа вылечились от коронавируса в регионе - 52 больных. В общем выздоровели 4804 жители Ровенщины.
В работе лабораторий края остаются 270 образцов. За сутки было сделано 507 ПЦР-тестов и 204 ИФА-тестирования.
Также, он уточнил, что за время пандемии от осложнений болезни умерли 94 жителя Ровенской области.
Напомним, в Черновицкой области 1 августа официально подтверждено еще 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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