Главный разведчик рассказал о связях спецслужб России с УПЦ МП
Украинская заявляет об угрозе формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом, написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для ZN.UA.
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В статье Кондратюк уточнил, что речь идет об активизации деятельности “казачьих“ организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.
По его словам, такие случаи фиксировались, в частности в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.
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“Одна из форм кремлевского давления на наше государство — продвижение идеи “русской православной церкви“. Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как “жесткую“ (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как “мягкую“ силу (влияние на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них“, написал Кондратюк.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о создании Комитета по вопросам разведки и ликвидации Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности.