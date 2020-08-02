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Главный разведчик рассказал о связях спецслужб России с УПЦ МП

Комментариев: 17
Кремль активно использует российское православие в Украине для достижения собственных целей, заявил глава службы внешней разведки.

Украинская заявляет об угрозе формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом, написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для ZN.UA.

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В статье Кондратюк уточнил, что речь идет об активизации деятельности “казачьих“ организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

По его словам, такие случаи фиксировались, в частности в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

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“Одна из форм кремлевского давления на наше государство — продвижение идеи “русской православной церкви“. Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как “жесткую“ (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как “мягкую“ силу (влияние на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них“, написал Кондратюк. 

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о создании Комитета по вопросам разведки и ликвидации Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности. 

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Теги: Россия, церковь, казаки, Православие, разведка
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Комментариев (17)
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Виктор    02.08.2020, 18:16
Оценка:  -14
Виктор
Лично для меня УПЦ МП это ублюдки, которых ненавидят украинцы, но этой Церкви до одного места мнение уже не их паствы - у них не цель добра, а цель пропаганды российского фашизма.
MNI1957    02.08.2020, 13:06
Оценка:  -13
MNI1957
он и есть один из агентов
Мидди    02.08.2020, 10:27
Оценка:  -2
Мидди
Зажирел пацан.Пора бы спортом заняться.
blya-tolyan    02.08.2020, 11:49
Оценка:  +1
blya-tolyan
отсоси у него пару кг белка.
DARTOV    02.08.2020, 08:17
Оценка:  -27
DARTOV
КГБ, потом ФСБ и СБУ церкви четко опекали. Ведь это кладезь инфы всегда был и часто т.о. предотвращались или раскрывались серьезные преступления. Так что пан-генерал вероятно что то ляпнул не то или для того чтобы показать что они хоть что то делают. Лучше бы делали, наверное не было бы такой жжжжж
Мидди    02.08.2020, 10:29
Оценка:  -8
Мидди
Так и в развитых странах спецслужбы так же со своими церквями работают.Общемировая практика.В чём кипеш?
ВосставшийИзБана    02.08.2020, 10:39
Оценка:  +16
ВосставшийИзБана
Не путай грешное с праведным. Русская "православная" церковь изначально создавалась службистами и комплектовалась своими людьми.
blya-tolyan    02.08.2020, 11:27
Оценка:  +18
blya-tolyan
Мидди, Сталин её создал в 41-м когда пи.ды получил от дружбана. И условие было - все попы агенты НКВД. До 41-го церквей и попов УЖЕ небыло. Все храмы стали складами и конюшнями, а попы валили лес в Сибири.
blya-tolyan    02.08.2020, 11:32
Оценка:  +9
blya-tolyan
может тогда ты мне ответишь почему наглухо закрыта Библиотека Ватикана? Не потому ли что всё христиансво - сказка? Или там архив всех преступлений от "борьбы с ведьмами" до продажи индульгенций?
blya-tolyan    02.08.2020, 11:51
Оценка:  +11
blya-tolyan
минусаторам советую почитать Историю христианской религии. Уголовный кодекс любой страны давно по ней плачет.
ВосставшийИзБана    02.08.2020, 11:59
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Процесс создания запущен в августе-сентябре 1943. Официально РПЦ создана на соборе 31 января-2 февраля 1945. Создавалась по личному указанию Сталина силами МГБ. Руководил процессом создания полковник МГБ Карпов.
ВосставшийИзБана    02.08.2020, 12:09
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Христианство не совсем сказка. Если внимательно читать Библию, то станет понятно, что учение Иисуса из Назарета - это наставление на путь истинный еврейского народа. Если вкратце, то в Евангелие написано: Древние говорили ..., а я вам говорю ... Да и сам Иисус прямым текстом говорит, что он
ВосставшийИзБана    02.08.2020, 12:10
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
пришел спасать погибших овец дома израилева.
DARTOV    02.08.2020, 08:14
Оценка:  -28
DARTOV
Ох и ляпнул. Значит ты не на своем месте. При мне в 2000-м году один из настоятелей храма получал погоны полковника СБУ, а не ФСБ. Почти все священники церквей, что побольше - это параллельно и офицеры СБУ. А в СССР - это офицеры были КГБ. Так было, нам в академии воен. преподавали в конце 80-х..
blya-tolyan    02.08.2020, 09:40
Оценка:  +12
blya-tolyan
ха-ха-ха, пи3дел бы честнее. В 2000 была только православная маЦковского пархата. А маЦквичам СБУ звания не присваивает, это парафия маЦквы. куёвого из тебя каМАНДира выучили.
WTF2wtf    02.08.2020, 19:50
Оценка:  +17
WTF2wtf
Говномет оккупантов традиционно набрасывает ... свидетель танков из шахт упоротый
blya-tolyan    02.08.2020, 07:45
Оценка:  +18
blya-tolyan
любое ЧМО в кизячьей форме в Киеве поплывёт в Крым по Днепру. Через дамбу даже.
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