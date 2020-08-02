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Назван уровень смертности от коронавируса в Украине

Комментариев: 5
Уровень смертности в Украине составляет 2,4%.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине уровень смертности от коронавируса составляет 2,4%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в воскресенье, 2 августа.

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“Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях“ - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа 2020 года, от коронавируса в мире умерли свыше 680 тысяч человек
По состоянию на 1 августа 2020 года, от коронавируса в мире умерли свыше 680 тысяч человек
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Украине обнаружено 1 112 случаев COVID-19. Всего подтверждено 72168 случаев, из них 39 543 выздоровели, 1725 человек умерли.

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Теги: Украина, коронавирус, смертность, уровень смертности
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Комментариев (5)
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traktor23    02.08.2020, 17:59
Оценка:  -20
traktor23
нЕТ ЭТОГО ВИРУСА. эТО ВСЕ БРЕД ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ РЕФЛЕКСА У ТРУСЛА
myerdfew    02.08.2020, 16:27
Оценка:  -20
myerdfew
Какой-то необычный у нас коронавирус по сравнению с другими странами.И болеют им мало и умирают от него немногие..Может всё дело не в коронавирусе,а в брехливой статистике?
vlabzh    02.08.2020, 15:23
Оценка:  +1
vlabzh
Смертность может и 2.4%, а летальность 4.2% Этот показатель надо рассчитывать
от количества людей, закончивших болеnь - т.е. выздоровевших и умерших.
L = t2 / (t1 + t2), где t1 - к-во выздоровевших, t2 - умерших.
На сегодня t1 = 39543, t2 = 1725, L= 4.18.
vlabzh    02.08.2020, 15:23
Оценка:  +4
vlabzh
Смертность может и 2.4%, а летальность 4.2% Этот показатель надо рассчитывать
от количества людей, закончивших болеnь - т.е. выздоровевших и умерших.
L = t2 / (t1 + t2), где t1 - к-во выздоровевших, t2 - умерших.
На сегодня t1 = 39543, t2 = 1725, L= 4.18.
vlabzh    02.08.2020, 15:23
Оценка:  +2
vlabzh
Смертность может и 2.4%, а летальность 4.2% Этот показатель надо рассчитывать
от количества людей, закончивших болеnь - т.е. выздоровевших и умерших.
L = t2 / (t1 + t2), где t1 - к-во выздоровевших, t2 - умерших.
На сегодня t1 = 39543, t2 = 1725, L= 4.18.
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