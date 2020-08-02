Назван уровень смертности от коронавируса в Украине
Уровень смертности в Украине составляет 2,4%.
В Украине уровень смертности от коронавируса составляет 2,4%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в воскресенье, 2 августа.
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“Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Украине обнаружено 1 112 случаев COVID-19. Всего подтверждено 72168 случаев, из них 39 543 выздоровели, 1725 человек умерли.
от количества людей, закончивших болеnь - т.е. выздоровевших и умерших.
L = t2 / (t1 + t2), где t1 - к-во выздоровевших, t2 - умерших.
На сегодня t1 = 39543, t2 = 1725, L= 4.18.
от количества людей, закончивших болеnь - т.е. выздоровевших и умерших.
L = t2 / (t1 + t2), где t1 - к-во выздоровевших, t2 - умерших.
На сегодня t1 = 39543, t2 = 1725, L= 4.18.
от количества людей, закончивших болеnь - т.е. выздоровевших и умерших.
L = t2 / (t1 + t2), где t1 - к-во выздоровевших, t2 - умерших.
На сегодня t1 = 39543, t2 = 1725, L= 4.18.