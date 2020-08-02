Назван уровень смертности от коронавируса в Украине

Уровень смертности в Украине составляет 2,4%.

В Украине уровень смертности от коронавируса составляет 2,4%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в воскресенье, 2 августа.

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“Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях“ - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа 2020 года, от коронавируса в мире умерли свыше 680 тысяч человек Скриншот

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Украине обнаружено 1 112 случаев COVID-19. Всего подтверждено 72168 случаев, из них 39 543 выздоровели, 1725 человек умерли.