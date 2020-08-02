Украинский производитель поставит трамваи в Румынию

Компания из Украины на тендере обошла конкурентов из Турции и Польши и теперь поставит в Румынию 25-метровые вагоны по €1,7млн за штуку.

Украинская компания выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию Пресс-служба КГГА

Компания Татра-Юг, которая производит трамвайные вагоны, победила в тендере на поставку 17 трамваев в город Крайова, Румыния. Об этом сообщает издание Ceskoslovensk'y Doprav'ak в воскресенье, 2 августа.

Это будут 25-метровые трамвайные вагоны, стоимостью за один вагон 1,7 млн евро. Заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

По информации издания, сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля, при этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

В то же время ценовой критерий при определении победителя составил 80%. В случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

Напомним, что ранее Укрспецэкспорт выиграл многомиллионный тендер в Пакистане. Предприятие будет ремонтировать самолеты-заправщики Ил-78. Работы по контракту будет выполнять Николаевский авиаремонтный завод.

Также сообщалось, что полиция Перу купит у Украины Ан-178. Новинка украинского оборонно-промышленного комплекса нашла первого иностранного покупателя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet