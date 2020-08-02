Под Запорожьем мать сделала подкоп, чтобы освободить сына из тюрьмы

"Побег из Шоушенка", запорожская версия" - подписали фото авторы поста.

В Вольнянске Запорожской области мать сделала подкоп глубиной в три метра и протяженностью в десять, чтобы помочь сыну сбежать из тюрьмы. Об этом сообщает паблик “Это Запорожье“.

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Известно, что женщина пыталась помочь сбежать сыну, осужденному за убийство. Для этого она арендовала дом недалеко от колонии и приобрела соответствующие инструменты. Земляные работы женщина проводила ночью.

Побег из Шоушенка“, запорожская версия - подписали фото авторы сообщения

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“Ее план испортили правоохранители. Конечно, двойственные чувства по этой новости, но теперь у женщины есть все шансы встретиться с сыном по ту сторону забора“ - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что жену расчлененного рэпера задержали по подозрению в его убийстве.