Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Запорожьем мать сделала подкоп, чтобы освободить сына из тюрьмы

Комментариев: 2
"Побег из Шоушенка", запорожская версия" - подписали фото авторы поста.
Женщина пыталась освободить из тюрьмы сына
Женщина пыталась освободить из тюрьмы сына
Инстаграм its_zp

В Вольнянске Запорожской области мать сделала подкоп глубиной в три метра и протяженностью в десять, чтобы помочь сыну сбежать из тюрьмы. Об этом сообщает паблик “Это Запорожье“. 

Читай также: До конца лета в Украине начнут продавать тюрьмы - Минюст

Известно, что женщина пыталась помочь сбежать сыну, осужденному за убийство. Для этого она арендовала дом недалеко от колонии и приобрела соответствующие инструменты. Земляные работы женщина проводила ночью.

Побег из Шоушенка“, запорожская версия - подписали фото авторы сообщения

Читай также: В Киеве поймали маньяка: полиция ищет свидетелей

“Ее план испортили правоохранители. Конечно, двойственные чувства по этой новости, но теперь у женщины есть все шансы встретиться с сыном по ту сторону забора“ - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что жену расчлененного рэпера задержали по подозрению в его убийстве.

Поделись:
Теги: Украина, запорожье, тюрьма, мать, сын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    02.08.2020, 15:18
Оценка:  -4
МаксимУм
Мать жаль...
Евроскептик    02.08.2020, 15:20
Оценка:  +1
Евроскептик
Вырастила сына убийцу и хотела оставить его безнаказанным!!!А мать убитого тебе не жаль?!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь