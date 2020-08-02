Детский лагерь в Крыму передали в собственность Чечне

Местные СМИ пишут, что речь идет о лагере Крымпотребсоюза. Объект передали "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

"Власти" аннексированного Крыма передали Чечне территорию бывшей здравницы возле моря, чтобы построить там детский лагерь на 450 мест. Об этом заявил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, пишет ТАСС в воскресенье, 2 августа.

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Объект передали Чечне "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

Крымские СМИ пишут, что речь идет о детском лагере Крымпотребсоюза, построенном в 1970 году. В сентябре 2017 года так называемый "Совет министров Крыма" своим распоряжением передал объект из собственности Крыма в собственность Чечни.

Напомним, что ранее Киев передал в трибунал пакет материалов по Крыму. На этот раз украинская прокуратура передала материалы о жертвах нарушения права собственности в Крыму.

Также сообщалось, что Украина направила в Гаагу восемь сообщений о военных преступлениях в Крыму. Сообщения призваны начать полноценное расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Крыму.