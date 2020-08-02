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Детский лагерь в Крыму передали в собственность Чечне

Комментариев: 6
Местные СМИ пишут, что речь идет о лагере Крымпотребсоюза. Объект передали "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".
"Власти" Крыма передали Чечне землю под строительство детского лагеря в Алуште
"Власти" Крыма передали Чечне землю под строительство детского лагеря в Алуште
Allkrim

"Власти" аннексированного Крыма передали Чечне территорию бывшей здравницы возле моря, чтобы построить там детский лагерь на 450 мест. Об этом заявил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, пишет ТАСС в воскресенье, 2 августа.

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Объект передали Чечне "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

Крымские СМИ пишут, что речь идет о детском лагере Крымпотребсоюза, построенном в 1970 году. В сентябре 2017 года так называемый "Совет министров Крыма" своим распоряжением передал объект из собственности Крыма в собственность Чечни.

Напомним, что ранее Киев передал в трибунал пакет материалов по Крыму. На этот раз украинская прокуратура передала материалы о жертвах нарушения права собственности в Крыму.

Также сообщалось, что Украина направила в Гаагу восемь сообщений о военных преступлениях в Крыму. Сообщения призваны начать полноценное расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Крыму.

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Теги: Чечня, Крым, лагерь, аннексия Крыма
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Комментариев (6)
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navigator2    02.08.2020, 18:02
Оценка:  0
navigator2
хорошо кадирка різав бошки руцким окупантам
ЗЕленомойский    02.08.2020, 14:58
Оценка:  +5
ЗЕленомойский
Чечены ипут Рашку не по детски.. Путло забирает всё у бедных россиян и отдаёт Чеченам.
CCS    02.08.2020, 15:45
Оценка:  +4
CCS
Бо чеченці перемогли Рашку. І тепер РашаФєдєраша як завжди платить данину. Але при цьому смокчуть Кавказу і талдичать, що "ету страну нікто нє поставіт на колєні" ))))
ЗЕленомойский    02.08.2020, 14:56
Оценка:  +4
ЗЕленомойский
Значит Украинцы для Кацапии -враги, А Чеченцы - братья.
Ботоксный, пплешивый карлик уже не в своём уме.
CCS    02.08.2020, 15:47
Оценка:  +4
CCS
Бо "братські народи" легше гнобити. А чечени дали по зубах, колаборантів розстріляли і все - перемогли в війні у "грозного руського воїна-асвабадітєля". Поки ми будемо панькатись с кацапами, вони будуть до нас лізти зі своїми "братськими обіймами".
Глод    02.08.2020, 14:37
Оценка:  +6
Глод
"... с братским чеченским народом" )))
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