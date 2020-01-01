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Почему летом не исчез коронавирус - инфекционист

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Влажность, температура, ультрафиолет, иммунитет и социальная дистанция имеют влияние на распространение вирусов.
Инфекционист пояснил, какие факторы влияют на распространение коронавируса
Инфекционист пояснил, какие факторы влияют на распространение коронавируса
Евгений Дубровский / Facebook

Инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский в Facebook пояснил, почему коронавирус не исчез летом. Медик напомнил о надежде многих медиков и ученых о сезонности респираторных вирусов. Об этом сообщает Укринформ. 

В частности, Дубровский рассказал об исследовании ученых в Нью-Йорке 2018 года. Тогда был проверен уровень заболеваемости случайных прохожих в летний и зимний периоды. 

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“Суть исследования предельно проста: проверить случайных людей на улице на респираторные вирусы. Отдельно летом и отдельно зимой. Просто так. И чтобы было более правдоподобно, замахнулись на… 2685 человек! Неплохо. Масштабно конечно, ничего не скажешь. 1477 человек проверили летом и 1 208 зимой. Цифры получились очень любопытные: среди всех клинически здоровых людей из летней группы 5,6% имели хотя бы один респираторный вирус. Зимой показатель составил больше – 7%“ - отметил врач.

Важный вывод напрашивается сам собою: никуда вирусы летом не исчезают. Они действительно малоактивны и плохо распространяются во внешней среде – что и вызывает снижение сезонных вспышек ОРВИ. Если бы вирусы умирали каждое лето – мы бы больше никогда не болели на грипп, но как видим, это не так - заявил он

Факторы, негативно влияющие на распространение вирусов летом:

  • Высокая влажность препятствуют распространению вирусов в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Зимой воздух сухой и холодный.
  • Высокая температура и ее резкие колебания также негативно влияют на широкое распространение вирусов.
  • Ультрафиолет и солнечный летний свет не оставляют респираторным вирусам никаких шансов.
  • Иммунитет в летний период, как правило, значительно выше, нежели в зимний. 
  • Социальная дистанция или, по-другому, разобщение популяции. Школы, садики, университеты, общежития – в подавляющем большинстве в летнее время пусты. 

Ранее был назван уровень смертности от коронавируса в Украине.

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Теги: Украина, коронавирус, лето, инфекционист
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