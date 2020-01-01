На Львовщине от коронавируса умер глава центра первичной медпомощи

В августе Василию Савенко должно было исполниться 60 лет. То, что причиной смерти стал именно коронавирус, подтвердили в Минздраве.

Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель центра первичной медицинской помощи zaxid.net

Глава Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи во Львовской области Василий Савенко скончался от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Старосамборского райсовета в воскресенье, 2 августа.

"Сегодня преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом", - сказано в сообщении.

Коронавирус как причину смерти Василия Савенко подтвердила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Ушел из жизни Василий Савенко ... Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека ... Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей" - написала Микичак.

Отметим, что в августе Василию Савенко должно было исполниться 60 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве от коронавируса умерла медсестра. Женщина несколько дней самостоятельно лечилась и ходила на работу. Коронавирус у нее подтвердили только после госпитализации.

Также сообщалось, что врач сборной Украины по футболу умер от COVID-19. Организм футбольного медика не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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