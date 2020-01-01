В Украине за сутки COVID-19 заболели 74 ребенка
За сутки 1 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 74 детей и 62 медицинских работников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 2 августа.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил министр.
В то же время Минздрав опубликовал детальную статистику по регионам:
- Винницкая область - 2790 (24)
- Волынская область - 3888 (60)
- Днепропетровская область - 1421 (8)
- Донецкая область - 898 (+9)
- Житомирская область - 1921 (25)
- Закарпатская область - 5267 (+57)
- Запорожская область - 823 (+23)
- Ивано-Франковская область - 4795 (+115)
- Кировоградская область - 710 (+6)
- Киев - 8452 (+110)
- Киевская область - 3823 (+36)
- Львовская область - 9783 (+112)
- Луганская область - 128 (1)
- Николаевская область - 621 (19)
- Одесская область - 3414 (+99)
- Полтавская область - 459 (+13)
- Ровенская область - 6195 (+84)
- Сумская область - 529 (20)
- Тернопольская область - 3086 (+51)
- Харьковская область - 3862 (+76)
- Херсонская область - 230 (+3)
- Хмельницкая область - 1180 (+17)
- Черновицкая область - 6061 (+97)
- Черкасская область - 949 (7)
- Черниговская область - 883 (40)
Напомним, что в Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека. Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.
Также сообщалось, что в Киеве 110 новых случаев коронавируса за день. При этом выздоровели только 13 человек. Большинство новых больных лечатся на самоизоляции, но 12 человек были госпитализированы.
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