В Украине за сутки COVID-19 заболели 74 ребенка

Также коронавирус зафиксировали у 62 медработников. При этом за минувшие сутки в больницы с инфекцией были доставлены 209 человек.

В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 74 детей pixabay.com

За сутки 1 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 74 детей и 62 медицинских работников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 2 августа.

"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил министр.

В то же время Минздрав опубликовал детальную статистику по регионам:

Винницкая область - 2790 (24)

Волынская область - 3888 (60)

Днепропетровская область - 1421 (8)

Донецкая область - 898 (+9)

Житомирская область - 1921 (25)

Закарпатская область - 5267 (+57)

Запорожская область - 823 (+23)

Ивано-Франковская область - 4795 (+115)

Кировоградская область - 710 (+6)

Киев - 8452 (+110)

Киевская область - 3823 (+36)

Львовская область - 9783 (+112)

Луганская область - 128 (1)

Николаевская область - 621 (19)

Одесская область - 3414 (+99)

Полтавская область - 459 (+13)

Ровенская область - 6195 (+84)

Сумская область - 529 (20)

Тернопольская область - 3086 (+51)

Харьковская область - 3862 (+76)

Херсонская область - 230 (+3)

Хмельницкая область - 1180 (+17)

Черновицкая область - 6061 (+97)

Черкасская область - 949 (7)

Черниговская область - 883 (40)

Напомним, что в Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека. Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве 110 новых случаев коронавируса за день. При этом выздоровели только 13 человек. Большинство новых больных лечатся на самоизоляции, но 12 человек были госпитализированы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet