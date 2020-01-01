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В Украине за сутки COVID-19 заболели 74 ребенка

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Также коронавирус зафиксировали у 62 медработников. При этом за минувшие сутки в больницы с инфекцией были доставлены 209 человек.
В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 74 детей
В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 74 детей
pixabay.com

За сутки 1 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 74 детей и 62 медицинских работников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 2 августа.

"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил министр.

В то же время Минздрав опубликовал детальную статистику по регионам:

  • Винницкая область - 2790 (24)
  • Волынская область - 3888 (60)
  • Днепропетровская область - 1421 (8)
  • Донецкая область - 898 (+9)
  • Житомирская область - 1921 (25)
  • Закарпатская область - 5267 (+57)
  • Запорожская область - 823 (+23)
  • Ивано-Франковская область - 4795 (+115)
  • Кировоградская область - 710 (+6)
  • Киев - 8452 (+110)
  • Киевская область - 3823 (+36)
  • Львовская область - 9783 (+112)
  • Луганская область - 128 (1)
  • Николаевская область - 621 (19)
  • Одесская область - 3414 (+99)
  • Полтавская область - 459 (+13)
  • Ровенская область - 6195 (+84)
  • Сумская область - 529 (20)
  • Тернопольская область - 3086 (+51)
  • Харьковская область - 3862 (+76)
  • Херсонская область - 230 (+3)
  • Хмельницкая область - 1180 (+17)
  • Черновицкая область - 6061 (+97)
  • Черкасская область - 949 (7)
  • Черниговская область - 883 (40)

Напомним, что в Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека. Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве 110 новых случаев коронавируса за день. При этом выздоровели только 13 человек. Большинство новых больных лечатся на самоизоляции, но 12 человек были госпитализированы.

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Теги: дети, статистика, Минздрав, медики, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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