ДТП на Черкассчине: столкнулись три автомобиля, есть жертвы

Спасатели сообщают об одном погибшем и четырех раненных. Инцидент произошел на трассе Черкассы-Золотоноша.

В Черкасской области столкнулись три автомобиля dsns.gov.ua

Три автомобиля столкнулись возле села Деньги Золотоношского района Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 2 августа.

Инцидент произошел около 7:00 утра. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо были травмированы.

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Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия и провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ.

Напомним, что в Запорожье грузовик рухнул с обрыва, есть жертвы. Водитель грузовика двигался на территории шлаковых отвалов и допустил съезд с серпантинной дороги.