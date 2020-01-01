Сепаратисты не открывали огонь с начала суток

На Донбассе за текущие сутки еще не было нарушений режима "тишины", но украинские военные готовы немедленно реагировать на провокации.

Сепаратисты с начала суток не нарушали режим прекращения огня facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе с начала текущих суток сепаратист еще не нарушали режим прекращения огня. Об этом заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье, 2 августа.

"С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 сегодня, 02 августа, нарушений режима перемирия со стороны противника не зафиксировано. Потерь в рядах украинских войск нет", - сказал Мотузяник.

Украинские военные продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

"Также украинские защитники осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с местными органами власти и по заявлениям жителей прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей. Как информирует штаб операции, только за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали более четырех гектаров территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов", - резюмировал спикер ведомства.

Напомним, что ранее ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки. Он получил ранение левой руки шрапнелью.

Также сообщалось, что сепаратисты возобновят пропуск возле Новотроицкого. Уже с завтрашнего дня людей начнут пропускать через блокпост Еленовка, но для граждан выдвинули ряд условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet