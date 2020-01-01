Луцкий горсовет проведет внеочередную сессию

Депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.

Депутаты луцкого горсовета соберутся на внеочередную сессию из-за решения Кабмина об усилении карантина в областном центре. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил советник мэра города Игорь Полищук.

По его данным, депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.

На этом основании горсовет намерен отказаться вводить предусмотренные для "красной" зоны ограничения, включая запрет работы отелей, кафе, ресторанов и общественного транспорта.

Кроме того, проектом постановления рекомендуется органам национальной полиции воздержаться от привлечения к ответственности владельцев предприятий, которые продолжат работать по решению горсовета.

В случае прекращения работы общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города будут испытывать неудобства, не смогут доехать на работу, отметил Полищук.

Тысячи жителей города снова останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет - очередные недопоступления, подчеркнул советник мэра Луцка.

"Однако уже сегодня полиция предупреждает перевозчиков о том, чтобы не выходили завтра на рейс, потому что сразу начнут составлять протоколы и направлять их в суд для наложения штрафа, То же самое происходит со всеми другими учреждениями, которые не могут работать в "красной" зоне, и даже с МАФами. Каждое заведение получает под расписку предупреждения о запрете работать завтра", - отметил Полищук.

Как сообщалось, правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. В соответствии с принятым решением Луцк и Тернополь объявлены красной зоной , что предусматривает остановку общественного транспорта.

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