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Луцкий горсовет проведет внеочередную сессию

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Депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.
Луцкий горсовет намерен отказаться вводить предусмотренные для "красной" зоны карантинные ограничения
Луцкий горсовет намерен отказаться вводить предусмотренные для "красной" зоны карантинные ограничения
lviv.depo.ua
 
Депутаты луцкого горсовета соберутся на внеочередную сессию из-за решения Кабмина об усилении карантина в областном центре. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил советник мэра города Игорь Полищук.
 
 
По его данным, депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.
 
На этом основании горсовет намерен отказаться вводить предусмотренные для "красной" зоны ограничения, включая запрет работы отелей, кафе, ресторанов и общественного транспорта.
 
Кроме того, проектом постановления рекомендуется органам национальной полиции воздержаться от привлечения к ответственности владельцев предприятий, которые продолжат работать по решению горсовета.
 
В случае прекращения работы общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города будут испытывать неудобства, не смогут доехать на работу, отметил Полищук. 
 
Тысячи жителей города снова останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет - очередные недопоступления, подчеркнул советник мэра Луцка.
 
"Однако уже сегодня полиция предупреждает перевозчиков о том, чтобы не выходили завтра на рейс, потому что сразу начнут составлять протоколы и направлять их в суд для наложения штрафа, То же самое происходит со всеми другими учреждениями, которые не могут работать в "красной" зоне, и даже с МАФами. Каждое заведение получает под расписку предупреждения о запрете работать завтра", - отметил Полищук.
 
Как сообщалось, правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. 
 
В соответствии с принятым решением Луцк и Тернополь объявлены красной зоной, что предусматривает остановку общественного транспорта. 

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Теги: депутаты, горсовет, Луцк, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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