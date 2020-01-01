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"Как морские звезды": В Украине найдены необычные грибы

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Грибы занесены в Красную книгу Украины.
В Украине данный вид занесен в Красную Книгу
В Украине данный вид занесен в Красную Книгу
facebook.com/oleg.grigoryev

У села Вызница Мукачевского района Закарпатской области Олег Григорьев нашел необычные грибы. Внешне грибы похожи на морские звезды.

Об этом Григорьев написал в Facebook.

По словам мужчины, подобные грибы он увидел впервые за 20 лет. 

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“После дождя весь лес, как морское дно - в красных звездах“, - написал он и попросил помочь определить их вид.

Оказалось, что грибы относятся к Clathrus archeri Dring. В народе их называют “пальцы дьявола“. Грибы наиболее распространены в Тасмании и материковой Австралии, изредка встречаются на Закарпатье.

facebook.com/oleg.grigoryev

Ранее мы сообщали о том, как не отравиться грибами летом.

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Теги: Украина, грибы
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