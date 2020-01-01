"Как морские звезды": В Украине найдены необычные грибы
Грибы занесены в Красную книгу Украины.
У села Вызница Мукачевского района Закарпатской области Олег Григорьев нашел необычные грибы. Внешне грибы похожи на морские звезды.
Об этом Григорьев написал в Facebook.
По словам мужчины, подобные грибы он увидел впервые за 20 лет.
Читай также: На фото показали гигантский гриб, который вырос на Волыни
“После дождя весь лес, как морское дно - в красных звездах“, - написал он и попросил помочь определить их вид.
Оказалось, что грибы относятся к Clathrus archeri Dring. В народе их называют “пальцы дьявола“. Грибы наиболее распространены в Тасмании и материковой Австралии, изредка встречаются на Закарпатье.
Ранее мы сообщали о том, как не отравиться грибами летом.