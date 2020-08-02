В Харькове квартирант стрелял в хозяев жилья

Между квартирантами и хозяевами дома возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку, а после в стрельбу.

В Харькове между 46 и 48-летними квартирантами и 62-летней хозяйкой дома возник бытовой конфликт, к которому были привлечены родственники женщины. Об этом сообщает полиция в воскресенье, 2 августа.

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“Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу“ - говорится в сообщении.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что ранее злоумышленник был судим за кражу.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Нападавшему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье хулиган подстрелил патрульного полицейского.