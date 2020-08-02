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В Харькове квартирант стрелял в хозяев жилья

Комментариев: 2
Между квартирантами и хозяевами дома возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку, а после в стрельбу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Харькове между 46 и 48-летними квартирантами и 62-летней хозяйкой дома возник бытовой конфликт, к которому были привлечены родственники женщины. Об этом сообщает полиция в воскресенье, 2 августа. 

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“Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу“ - говорится в сообщении.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что ранее злоумышленник был судим за кражу. 

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Нападавшему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье хулиган подстрелил патрульного полицейского.

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Теги: Харьков, квартира, стрельба, квартирант, владельцы
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Комментариев (2)
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Виктор    02.08.2020, 19:23
Оценка:  -2
Виктор
Видимо квартиранты с Писуара.
Брюква_и_Клюква    02.08.2020, 20:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Или хозяева.
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