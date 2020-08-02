Россияне вытащили бронемашину из Керченского пролива

В прошлом году один из российских БРДМ-2 при форсировании заглох. На помощь машине пришел катер управления МЧС.

БРДМ-2 утонул в 5 километрах от берега Скриншот

Россияне вытащили бронемашину БРДМ-2 из Керченского пролива у аннексированного Крыма. Напомним, техника утонула 25 июля во время форсирования пролива в память Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Об этом сообщают Крым Реалии в воскресенье, 2 августа.

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Известно, что поиски бронемашины заняли пять дней. В частности, 27 июля водолаз несколько раз погружался на дно, но найти БРДМ-2 не удалось.

“Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось только ночью“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что аннексированный Крым посетил президент РФ Владимир Путин. МИД Украины выразил решительный протест.