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Россияне вытащили бронемашину из Керченского пролива

Комментариев: 6
В прошлом году один из российских БРДМ-2 при форсировании заглох. На помощь машине пришел катер управления МЧС.
БРДМ-2 утонул в 5 километрах от берега
БРДМ-2 утонул в 5 километрах от берега
Скриншот

Россияне вытащили бронемашину БРДМ-2 из Керченского пролива у аннексированного Крыма. Напомним, техника утонула 25 июля во время форсирования пролива в память Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. 

Об этом сообщают Крым Реалии в воскресенье, 2 августа.

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Известно, что поиски бронемашины заняли пять дней. В частности, 27 июля водолаз несколько раз погружался на дно, но найти БРДМ-2 не удалось. 

“Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось только ночью“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что аннексированный  Крым посетил президент РФ Владимир Путин. МИД Украины выразил решительный протест.

Машину удалось найти только спустя пять дней поисков
Машину удалось найти только спустя пять дней поисков
Скриншот

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Теги: Керченский пролив, бронемашина, россияне, Украина, Крым
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Комментариев (6)
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Глод    02.08.2020, 21:02
Оценка:  +3
Глод
Могли бы оставить. Для дайверов.
Брюква_и_Клюква    02.08.2020, 20:08
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Да, это не "Курск". Там рукожопым мокшам пришлось норвежцев звать.
Shiko    02.08.2020, 20:49
Оценка:  +10
Shiko
Причём не очень быстро звать, чтобы погибли все моряки и не всплыла настоящая причина аварии
Strv-003-3    02.08.2020, 19:15
Оценка:  -25
Strv-003-3
Украина такие мелочи вообще не вытаскивает , вон у них танкер с ноября на пляже валяется
Shiko    02.08.2020, 20:54
Оценка:  +11
Shiko
А как там лошарик поживает?)))
navigator2    03.08.2020, 01:22
Оценка:  +1
navigator2
зробили з нього підводний музей дедиваевло
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