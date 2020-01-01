Укрзализныця: Полиция должна возобновить сопровождение поездов

Необходимость данной меры УЗ поясняет инцидентом с избиением пассажирки поезда Мариуполь-Киев Анастасии Луговой.

Национальная полиция должна возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении железнодорожной госкомпании ПАО Укрзализныця.

Необходимость данной меры УЗ поясняет инцидентом с избиением пассажирки поезда Мариуполь-Киев Анастасии Луговой.

Напомним, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину . Также стало известно, что подозреваемого зовут Виталий Рудзько. Он напал на Анастасию Луговую, которая ехала в поезде с ребенком.

Позднее правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения.

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