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Укрзализныця: Полиция должна возобновить сопровождение поездов

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Необходимость данной меры УЗ поясняет инцидентом с избиением пассажирки поезда Мариуполь-Киев Анастасии Луговой.
Укрзализныця принесла извинения пострадавшей пассажирке
Укрзализныця принесла извинения пострадавшей пассажирке
uz.gov.ua
 
Национальная полиция должна возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении железнодорожной госкомпании ПАО Укрзализныця.
 
Необходимость данной меры УЗ поясняет инцидентом с избиением пассажирки поезда Мариуполь-Киев Анастасии Луговой.
 
Напомним, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину. Также стало известно, что подозреваемого зовут Виталий Рудзько. Он напал на Анастасию Луговую, которая ехала в поезде с ребенком.
 
Позднее правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения.

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Теги: полиция, пассажирские перевозки, инцидент, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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