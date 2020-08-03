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МВД пригрозило мэрам из-за отказа усилить карантин

Комментариев: 6
Местные власти не хотят принимать непопулярные меры из-за предстоящих через два месяца местных выборов, считают в МВД.
Геращенко напомнил местным властям об ответственности за обеспечение эпидемической безопасности
Геращенко напомнил местным властям об ответственности за обеспечение эпидемической безопасности
gordonua.com
 
Отказ местных властей в регионах "красной" зоны усилить карантин является политическим решением. Об этом в воскресенье, 2 августа, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Громадского радио.
 
 
По его словам, власти не хотят принимать непопулярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.
 
"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне и говорить: мы такие хорошие, не надо нам карантина - будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заявил Геращенко.
 
Как сообщалось, депутаты луцкого горсовета соберутся на внеочередную сессию из-за решения Кабмина об усилении карантина в областном центре.
 
Депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.

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Теги: МВД, эпидемия, МВД Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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serg    03.08.2020, 02:00
Оценка:  +2
serg
Приїздить відразу пару машин шпіліцейських- і починається шабаш нечесті.... злітають навіть на поля , і до трактористів - дихни!!! Це упирі ловлять порушників
serg    03.08.2020, 02:00
Оценка:  0
serg
Приїздить відразу пару машин шпіліцейських- і починається шабаш нечесті.... злітають навіть на поля , і до трактористів - дихни!!! Це упирі ловлять порушників
serg    03.08.2020, 01:40
Оценка:  +2
serg
Вийди з ілюзії ... і поїдь Україною- ніхто в масках не ходить . Не.х.у..й чіпати місцеву владу і підприємців штрафувати ... під.р.ил.о .... починайте з своїх. Упирі бабло.со.сні... а то одним можна без масок і перчаток, а за 10 м магазин не депутата- того ї.б.у.ть кожен тиждень .... Це в Бровара
serg    03.08.2020, 01:43
Оценка:  0
serg
Тож задумайся..... і скажи : закон один для всіх , чи для всіх окрім своїх???????????
serg    03.08.2020, 01:43
Оценка:  0
serg
Тож задумайся..... і скажи : закон один для всіх , чи для всіх окрім своїх???????????
serg    03.08.2020, 01:51
Оценка:  0
serg
Чому "доблесні" броварські шпіліцейськіє , коли їх викликають три рази за три години , бо неадекват за кермом пів дня загрожує всім і дітям- які ходять поруч з дорогою, і іншим .... шпіліція сказала - не має авто, щоб до вас приїхати..... а коли їх не викликати - приїздить зразу пару машин ..
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