МВД пригрозило мэрам из-за отказа усилить карантин

Местные власти не хотят принимать непопулярные меры из-за предстоящих через два месяца местных выборов, считают в МВД.

Отказ местных властей в регионах "красной" зоны усилить карантин является политическим решением. Об этом в воскресенье, 2 августа, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Громадского радио.

По его словам, власти не хотят принимать непопулярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.

"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне и говорить: мы такие хорошие, не надо нам карантина - будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заявил Геращенко.

Как сообщалось, депутаты луцкого горсовета соберутся на внеочередную сессию из-за решения Кабмина об усилении карантина в областном центре.

Депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.

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