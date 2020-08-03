Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве педофила случайно поймали "за делом"

Комментариев: 3
Злоумышленника, который занимался оральным сексом с подростком, задержали и передали полицейским.

В столице сотрудники Департамента охраны, проезжая по улице Балукова, увидели, как в припаркованном автомобиле 50-летний мужчина занимался оральным сексом с 13-летним парнем. Об этом сообщил Киев Оперативный в воскресенье, 2 августа.

Читай также: В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете

Отмечается, что свидетели “странной картины“ остановились, чтобы проверить, что происходит. Все оказалось так, как и показалось.

Злоумышленника задержали и передали полицейским.

“Мужчину уже поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст. 156 УК (“Развращение несовершеннолетних“)“, - указано в сообщении.

Ранее в одном из райцентров Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. К правоохранителям обратилась мать девочки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, подросток, фото, охрана, педофил, оральный секс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ldferwws    03.08.2020, 09:26
Оценка:  -1
ldferwws
Наверняка"герой"ОтсОС в отпуске решил отдохнуть буквально...
Вадим333    03.08.2020, 07:39
Оценка:  +3
Вадим333
а парень с "молодежки" Ляшко?
Lyonya-Space    03.08.2020, 07:34
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Фу, членосос.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь