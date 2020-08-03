В Киеве педофила случайно поймали "за делом"

Злоумышленника, который занимался оральным сексом с подростком, задержали и передали полицейским.

В столице сотрудники Департамента охраны, проезжая по улице Балукова, увидели, как в припаркованном автомобиле 50-летний мужчина занимался оральным сексом с 13-летним парнем. Об этом сообщил Киев Оперативный в воскресенье, 2 августа.

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Отмечается, что свидетели “странной картины“ остановились, чтобы проверить, что происходит. Все оказалось так, как и показалось.

Злоумышленника задержали и передали полицейским.

“Мужчину уже поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст. 156 УК (“Развращение несовершеннолетних“)“, - указано в сообщении.

Ранее в одном из райцентров Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. К правоохранителям обратилась мать девочки.

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