В Киеве педофила случайно поймали "за делом"
В столице сотрудники Департамента охраны, проезжая по улице Балукова, увидели, как в припаркованном автомобиле 50-летний мужчина занимался оральным сексом с 13-летним парнем. Об этом сообщил Киев Оперативный в воскресенье, 2 августа.
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Отмечается, что свидетели “странной картины“ остановились, чтобы проверить, что происходит. Все оказалось так, как и показалось.
Злоумышленника задержали и передали полицейским.
“Мужчину уже поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст. 156 УК (“Развращение несовершеннолетних“)“, - указано в сообщении.
Ранее в одном из райцентров Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. К правоохранителям обратилась мать девочки.
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