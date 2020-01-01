Главное 2 августа: “Затишье” в ООС и компенсации МАУ

Подборка основных новостей вчерашнего дня.

За сутки на Донбассе ни разу не стреляли, в МИДе рассказали, когда Иран рассчитается с жертвами крушения самолета МАУ. Мы собрали самые важные события вчерашнего дня.

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Тишина 24 часа

В зоне ООС оккупанты не проявляли активности в течение суток. В то же время за неделю насчитали 14 обстрелов со стороны сепаратистов. В Минобороны заявили о готовности украинских бойцов отражать возможные атаки противников.

Порядок выплат от Ирана

В МИДе объяснили, как будут начислять компенсации жертвам сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном. Там отметили, что начнут рассчитываться после выяснения всех обстоятельств, установления виновных и официальных извинений Ирана.

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В Украине выявили более 72 тысяч пациентов с COVID-19

К утру 2 августа в Украине обнаружили за сутки 1112 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом с начала эпидемии заразилось 72 168 человек. При этом 1725 украинцев скончались от инфекции, 39 543 пациента побороли недуг. Среди заболевших за весь период пандемии – 5072 ребенка и 8755 медиков.

Спасатели обнародовали цифры по смертям на водоемах

В ГСЧС поделились статистикой за начало 2020 года. Так, за этот период в Украине утонуло 800 отдыхающих, в том числе около 80 детей. Также было спасено 250 украинцев, среди которых больше 30 малолетних.

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Турция возобновила полеты в Харьков

Авиакомпания Turkish Airlines запустила после перерыва в карантин рейсы Стамбул-Харьков. Полеты прдусмотрены 4 раза в неделю: утром в среду и воскресенье, а также в понедельник и пятницу вечером.

Напомним, ранее мы писали, что МВД пригрозило мэрам из-за отказа усилить карантин.

