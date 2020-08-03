Избитая в поезде Киев-Мариуполь рассказала о спасении

Трижды судимый злоумышленник напал на 28-летнюю девушку в купе поезда №84.

На пассажирку в поезде было совершено нападение. Ее избили и попытались изнасиловать Анастасия Луговая / Facebook

Избитая в поезде телеведущая Анастасия Луговая рассказала подробности спасения от трижды судимого насильника. Также девушка написала о своем текущем самочувствии. Соответсвующий пост опубликован в Facebook.

По словам девушки, “ей до сих пор не верится, что финал мог быть другим“. Она рассказала, что ее спас плачь собственного сына.

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“Когда он (нападавший – ред) завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что “сейчас все сделаем и пойдешь“. Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать“, - написала она.

Злоумышленник отпустил пассажирку и пригрозил в случае, если она сбежит. По мнению девушки, нападавший действовал по “отработанной схеме“.

Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: “будь умничкой, иначе сделаю хуже“. Девушка делает все, боясь боли, - отметила она

Девушка уверена, что является не первой жертвой насильника. Луговая считает, что подозреваемый долгое время оставался безнаказанным.

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“Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки“, – написала она.

Девушка рассказала, что до сих пор страдает и боли и еще не может говорить.

Девушка рассказала детали нападения Анастасия Луговая / Facebook

Ранее сообщалось о том, что в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину.