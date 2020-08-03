Укрзализныця запретила поездам останавливаться в Луцке и Тернополе

Луцк и Тернополь отнесены в красную зону карантина, где запрещена работа общественного транспорта.

Поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе uz.gov.ua

“Укрзализныця“ с 3 августа запретила своим поездам останавливаться Луцке и Тернополе, где введен максимальный уровень карантина. Об этом информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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“Укрзализныця, во исполнение норм постановления Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса“, - говорится в сообщении.

В частности не будут останавливаться в указанных городах поезда №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

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Поезда вновь начнут останавливаться в Луцке и Тернополе только после того, как будет получено соответствующее решение региональных комиссий о послаблении карантинных мероприятий в этих городах.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя, будет предложен возврат полной стоимости билетов.

Напомним, с третьего августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Они касаются разделения страны на четыре карантинные зоны, для наглядности обозначенные как зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны. Красная зона означает наихудшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.