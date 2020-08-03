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На видео засветился обстрел парковки с пострадавшим в Запорожье

Комментариев: 1
В результате расстрела был ранен мужчина.
Конфликт растянулся на два дня
Конфликт растянулся на два дня
скриншот видео

Инцидент произошел на ул. Металлургов,16 в Запорожье. Там на парковке возник конфликт, который закончился стрельбой.

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Об этом сообщил Телеграм-канал “Это Запорожье”, выложив видео.

Двое местных жителей повздорили сутками ранее. На второй день один из оппонентов вернулся на место разборок уже с оружием.

Вооружившись баллоном и флобером, мужик пришел пояснить за парковку. Итог грустный, - написали авторы поста.

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Уточняется, что напавший брызнул в оппонента из газового баллончика и выпустил 6 пуль. Потерпевший получил 2 сквозных ранения в легкие, 1 выстрелом задело сердце. Пострадавший потерял 1,5 литра крови.

Мужчина находится в реанимации. Ему нужна кровь.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове полицейского будут судить стрельбу во время погони.

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Теги: пострадавший, парковка, стрельба, обстрел, оружие, видео, запорожье, ранение, кровь
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Комментариев (1)
МаксимУм    03.08.2020, 15:04
Оценка:  0
МаксимУм
пояснить за парковку - это по-Одесски... В Запорожье как то по другому это называют.
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