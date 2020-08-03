Минздрав объяснил, как выехать из "красной" зоны Украины

Пересекать админграницу регионов "красной" зоны можно только на собственном автомобиле.

Жители “красных“ зон Украины не могут из них выехать на общественном транспорте, так как его работа приостановлена. Пересечь админграницу можно только на собственном автомобиле. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, для поездки из одной зоны в другую сдавать ПЦР-тест на коронавирус не нужно. При пересечении административной границы региона, отнесенного к “красной“ зоне, в частном автомобиле должно быть не больше 5 человек, не считая детей в возрасте до 14 лет.

Водитель должен иметь при себе защитную маску. Она ему понадобится, чтобы общаться с сотрудниками полиции, если вдруг возникнет такая необходимость. Кроме того, защитные маски нужны водителям на АЗС, ведь это общественное место.

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Напомним, что с 1 августа вся территория Украины разделена на четыре зоны, в зависимости от распространения коронавируса. Самый строгий карантин действует в “красной“ зоне.

Некоторые регионы, попавшие в “красную“ зону, высказали свое несогласие с этим. Например, Горсовет Тернополя принял постановление, в котором осуждает такое решение.