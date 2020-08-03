Пассажиры поезда устроили бунт, требуя сделать остановку в Тернополе

После внесения Тернополя в красную карантинную зону УЗ запретила поездам там останавливаться.

В Тернополе пассажиры поезда, которые возвращались из Херсона, устроили бунт, требуя сделать остановку в городе. Об этом сегодня на внеочередной сессии городского совета сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

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Он отметил, что после того, как Тернополь внесли в “красную“ карантинную зону, в мэрию начали поступать сообщения от местных жителей, которые стали заложникам ситуации на железной дороге. Одно из таких обращений Надал зачитал на сессии.

Как раз сейчас находимся в поезде №49, на который “Укрзализныця“ нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в “красную“ зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в Хмельницком или во Львове в час ночи или в четыре соответственно. Нас таких заложников – 15 только в одном вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможность выйти в родном городе? - озвучил сообщение мэр.

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Он также сообщил, что сегодня утром люди всё же добились остановки поезда в Тернополе, который прибывал из Херсона.

Там ехали 85 жителей Тернополя, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда всё же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе, - рассказал Надал.

Напомним, с третьего августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделения страны на четыре карантинные зоны. Луцк и Тернополь оказались в зоне самого строгого карантина.