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Пассажиры поезда устроили бунт, требуя сделать остановку в Тернополе

Комментариев: 9
После внесения Тернополя в красную карантинную зону УЗ запретила поездам там останавливаться.
Пассажиры добились остановки поезда, несмотря на запрет
Пассажиры добились остановки поезда, несмотря на запрет
depositphotos.com

В Тернополе пассажиры поезда, которые возвращались из Херсона, устроили бунт, требуя сделать остановку в городе. Об этом сегодня на внеочередной сессии городского совета сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

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Он отметил, что после того, как Тернополь внесли в “красную“ карантинную зону, в мэрию начали поступать сообщения от местных жителей, которые стали заложникам ситуации на железной дороге. Одно из таких обращений Надал зачитал на сессии.

Как раз сейчас находимся в поезде №49, на который “Укрзализныця“ нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в “красную“ зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в Хмельницком или во Львове в час ночи или в четыре соответственно. Нас таких заложников – 15 только в одном вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможность выйти в родном городе? - озвучил сообщение мэр.

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Он также сообщил, что сегодня утром люди всё же добились остановки поезда в Тернополе, который прибывал из Херсона.

Там ехали 85 жителей Тернополя, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда всё же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе, - рассказал Надал.

Напомним, с третьего августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделения страны на четыре карантинные зоны. Луцк и Тернополь оказались в зоне самого строгого карантина.

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Теги: карантин, Тернополь, поезд, Укрзализныця
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Комментариев (11)
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Sandor    03.08.2020, 14:18
Оценка:  -27
Sandor
Тернопольских рагулей надо было выбросить на ходу.
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:27
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Тебя, родившегося головой об пол, нужно было сразу добить.
kristik22    03.08.2020, 14:29
Оценка:  +2
kristik22
дятел
nfhvyt    03.08.2020, 14:12
Оценка:  -25
nfhvyt
Галицаи так сетовали за гетто - нате, получите своё галицкое гетто )))))))))
WTF2wtf    03.08.2020, 14:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так поэтому россия лишила миллионы местных на оккупированном Донбассе даже пассажирской железной дороги?
Просто президет россии создал там гетто пор своей хотелке, тупо ради захваченного чуть раньше Крыма?
WTF2wtf    03.08.2020, 14:24
Оценка:  +2
WTF2wtf
6 лет уже, как россия освободила местных и от авиаперевозок, и от железной дороги, как и от много другого из былой нормальной жизни ...
nfhvyt    03.08.2020, 14:31
Оценка:  -21
nfhvyt
Блокаду Донбассу объявила украина а РФ поддерживает на тех территориях инфраструктуру и не допустила гуманитарную катастрофу, так что не перекручивай, а хотя бы узнай сколько они платят за коммуналку.
ixap    03.08.2020, 14:45
Оценка:  -21
ixap
WTF2wtf - пи_д_ор ЖД вокзал в Донецке еще в 14 году вы скоты расхреначили. , рагулье фекальное
WTF2wtf    03.08.2020, 15:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Тупое быдло оккупантов и убийц из раши, россия только войну на Донбасс принесла, с нищетой и кровью, с лишением местных многих элементарных вещей (как та же пассажирская железная дорога) ...
И россияне сравняли с землей аэропорты Донецка и Луганска, ЖД-вокзалы как стояли, так и стоят ...
WTF2wtf    03.08.2020, 15:19
Оценка:  0
WTF2wtf
... просто оккупационные российские власти решили, что миллионы местных на оккупированном Донбассе и без ЖД перебьются, как дешевые бесправные заложники. Многие пассажирские вагоны и многое другое под крышей приезжих из россии вояк просто порезали на лом, чтобы срубить бабала по быстрому.
WTF2wtf    03.08.2020, 15:20
Оценка:  0
WTF2wtf
А грузовые поезда так и ездят, на россию вывозят тот же ворованный с захваченных шахт уголь ... хотя объемы постоянно падают, так как шахты оккупанты регулярно закрывают и режут на лом ((((
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