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Многодетная мать на Одесчине родила и зарыла ребенка на кладбище

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Тельце учуяла собака.
У женщины уже есть 7 детей
У женщины уже есть 7 детей
скриншот видео

Инцидент произошел в селе Мирное Одесской области. Местный житель гулял с собакой и нашел мертвого младенца, позвонил в полицию.

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Об этом сообщает региональный отдел ГУНП.

Правоохранители через несколько часов установили личность матери. Ею оказалась 32-летняя селянка, у которой уже есть семеро детей.

Она рассказала оперативникам, что не состояла на учете у врачей. По ее словам, на 7-м месяце у нее случился выкидыш, девочка родилась мертвой. После домашних досрочных родов женщина замотала малышку в пленку и сама, как умела, похоронила на кладбище.

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По одной из версий, труп откопали собаки и принесли в село, где его и нашли.

По факту происшествия открыто уголовное дело. Расследование проводят по статье об умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка. Тело малыша отправили на экспертизу. Будет установлена причина его смерти и обстоятельства.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что спасатели ночью в лесу искали женщину с ребенком.

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Теги: кладбище, собака, Малыш, младенец, ребенок, мертвый ребенок, Одесская область, полиция
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