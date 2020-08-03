Аваков наградил оружием полицейских, ликвидировавших "полтавского террориста"

"Полтавский террорист" взял в заложники полковника полиции.

Сегодня, 3 августа, министр МВД Арсен Аваков вручил наградное огнестрельное оружие четырем полицейским, которые отличились во время обезвреживания преступника, захватившего в заложники полковника полиции. Об этом сообщил Ярослав Тракало.

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Наградное оружие получили майор Артем Нужненко, капитан Петр Гумма, а также старший лейтенант и старший сержант из спецподразделения “КОРД“, чьи имена не разглашаются.

Именно они и поставили финальную точку в розыске “полтавского террориста“.

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Напомним, что 23 июля в Полтаве Роман Скрипник, которого пытались задержать при попытке угона автомобиля, взял в заложники полицейского. Ему дали возможность выехать из Полтавы, так как он угрожал взорвать гранату.

Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Только после восьми дней поисков полиция сумела его найти. Во время задержания его ликвидировали.