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В мэрии Одессы вспышка COVID-19

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Коронавирус подтвердили у двух заместителей мэра, ещё одна высокопоставленная чиновница на самоизоляции.
Одесские чиновники заразились COVID-19
Одесские чиновники заразились COVID-19
kyivcity.gov.ua

Два заместителя городского главы Одессы Геннадия Труханова заразились коронавирусом. Об этом информирует “Думская“ со ссылкой на собственные источники.

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Раньше диагноз COVID-19 поставили и.о. вице-мэра Дмитрию Жеману, а сегодня такой же результат от медиков получил заместитель одесского мэра Павел Вугельман. Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится дома на самоизоляции. Она ждет результат своего теста.

Три недели назад, еще одному чиновнику одесской мэрии поставили диагноз COVID-19. Заразился и.о. главы департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александр Ахмеров.

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Нужно отметить, что некоторые одесские чиновники принимали участие в различных массовых мероприятиях. 

Ранее в Одесской области вспышка коронавируса произошла в психиатрической больнице №2. Заразились семь пациентов и один медик. В больнице ввели карантин.

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Теги: Одесса, мэрия, коронавирус, COVID-19
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