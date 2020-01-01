В мэрии Одессы вспышка COVID-19

Коронавирус подтвердили у двух заместителей мэра, ещё одна высокопоставленная чиновница на самоизоляции.

Два заместителя городского главы Одессы Геннадия Труханова заразились коронавирусом. Об этом информирует “Думская“ со ссылкой на собственные источники.

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Раньше диагноз COVID-19 поставили и.о. вице-мэра Дмитрию Жеману, а сегодня такой же результат от медиков получил заместитель одесского мэра Павел Вугельман. Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится дома на самоизоляции. Она ждет результат своего теста.

Три недели назад, еще одному чиновнику одесской мэрии поставили диагноз COVID-19. Заразился и.о. главы департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александр Ахмеров.

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Нужно отметить, что некоторые одесские чиновники принимали участие в различных массовых мероприятиях.

Ранее в Одесской области вспышка коронавируса произошла в психиатрической больнице №2. Заразились семь пациентов и один медик. В больнице ввели карантин.