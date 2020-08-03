На Прикарпатье мужчина ружьем и гранатой отгонял копов от конопли

Селянин устроил дома плантацию конопли, которую он охранял с оружием в руках.

"Фермер" несколько раз выстрелил в сторону копов depositfiles.com

Полицейские Ивано-Франковской области задержали мужчину, который оказал вооруженное сопротивление и угрожал стражам порядка гранатой. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что утром 3 августа полицейские прибыли в дом жителя села Стопчатов Косовского района, выполняя постановление следственного судьи о проведении обыска. Мужчина агрессивно отреагировал на появление работников полиции.

Не успели правоохранители зайти во двор, как он начал сопротивляться, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату. Вследствие выстрелов никто не пострадал. Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских, 48-летнего злоумышленника задержали, - сообщили в пресс-службе полиции.

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Полицейские при осмотре придомовой территории обнаружили пять теплиц, где мужчина выращивал наркотические средства: соцветия конопли, листья и стебли марихуаны элитных сортов. Общее количество изъятых растений составило несколько сотен, стоимость которых на “черном рынке“ достигает более полумиллиона гривен. При этом теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной сетью видеонаблюдения.

Кроме того, по периметру территории, где находились теплицы, полицейские обнаружили устройство, похожее на так называемой “растяжку“. Работники взрывотехнической службы ГУНП осуществили детонацию найденного предмета. На месте также работал кинолог со служебной собакой.

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В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Полиция Ивано-Франковской области начала уголовные производства по факту незаконного хранения наркотических средств, за посев и выращивание конопли с целью сбыта, за сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей. Кроме этого, в его действиях усматривают также признаки правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Изъятые наркотические средства и оружие полицейские направили на исследование экспертам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье хулиган подстрелил патрульного полицейского. Инцидент произошел, когда полицейский находился вне службы.