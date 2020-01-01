Кабмин введет уголовную ответственность за подделку документов: Подробности

В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3946, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Авторы законопроекта исходят из того, что в нашей стране подделка паспортов граждан Украины стала достаточно распространенным явлением. Работают даже виртуальные магазины, которые продают поддельные документы, действуют подпольные лаборатории, где их делают.

Поэтому новый законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Максимальное наказание за такое правонарушение хотят сделать в виде 3 лет ограничения свободы. Если группой лиц – до 5 лет лишения свободы.

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За использование поддельных документов, удостоверяющих личность, или свидетельства о браке могут ограничить свободу на срок до 5 лет.

Ранее Кабмин предложил увеличить штрафы за продажу лекарств без рецепта. В Верховную Раду уже внесен соответствующий законопроект.