Террорист-олигофрен и загадочный монстр: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 августа.

Отделение банка в Киеве захватил иностранец с диагнозом олигофрения, а в Ивано-Франковской области мужчина произвел два выстрела и начал угрожать гранатой в своем дворе.

В Чернигове произошел масштабный пожар складских помещений, а в Израиле продолжаются массовые протесты.

В Генуе открывают новый мост на месте обрушившегося, а в Британии на пляже обнаружили останки неизвестного существа с ластами и мехом.

В Украине презентовали новую националистическую организацию Centuria, а в Морском порту Южный обнаружили крупную партию кокаина.

Госпогранслужба получила новые штурмовые винтовки UAR-15, а в Берлине прошла масштабная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса