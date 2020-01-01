Террорист-олигофрен и загадочный монстр: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 августа.
Отделение банка в Киеве захватил иностранец с диагнозом олигофрения, а в Ивано-Франковской области мужчина произвел два выстрела и начал угрожать гранатой в своем дворе.
В Чернигове произошел масштабный пожар складских помещений, а в Израиле продолжаются массовые протесты.
В Генуе открывают новый мост на месте обрушившегося, а в Британии на пляже обнаружили останки неизвестного существа с ластами и мехом.
В Украине презентовали новую националистическую организацию Centuria, а в Морском порту Южный обнаружили крупную партию кокаина.
Госпогранслужба получила новые штурмовые винтовки UAR-15, а в Берлине прошла масштабная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса
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