Эпидемиологическую ситуацию пересмотрят в пятницу и Луцк с Тернополем могут покинуть "красную зону".

Луцк и Тернополь попали в "красную зону" по распространению коронавируса, поскольку ситуация там ухудшалась в течение пяти дней. На претензии регионов из-за новых критериев введения карантина в понедельник, 3 августа, отвтеил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед заседанием национальной комиссии по ТЭБ и ЧС 30 июля четыре основных показателя в восьми областях были превышены пять дней подряд.

"Именно эти области должны были по условиям, которые действовали в предыдущем постановлении о карантине, каждые три дня собирать региональную комиссию, заслушивать, что именно способствовало увеличению случаев коронавируса или превышению индикаторов, и вводить жесткие ограничения. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы", - сказал Ляшко.

Он отметил, что теперь решение о карантине принимается комиссией и объяснил, как происходит вычисление показателя зоны.

"Мы видим область, которая превышает показатели 5 дней подряд, далее рассчитывается вклад каждой административно-территориальной единицы в общий уровень превышения показателей. И только после этого в процентном соотношении определяется район или город, который относится к зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне", - пояснил чиновник.

Он настаивает, что рассчеты отражают эпидситуацию на местах.

"Мы предусмотрели определенные ограничители, которые не позволяют побеждать формуле малых чисел. Поэтому "красная зона" не внедряется там, где количество активных больных менее 60 на 100 тысяч населения. Также учтен коэффициент миграции и доступности тестирования", - отметил Ляшко.

Также в Минздраве уверяют, что при внесении того или иного региона в определенную зону отсутствует человеческий фактор - все расчеты осуществляются в автоматическом режиме

Cмотрите фотогалерею: В Минздраве ответили на претензии по карантину

Напомним, власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин после попадания городов в "красную" зону.

А вот в Кицманском районе Черновицкой области решение Минздрава исполнили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet