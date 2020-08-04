Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главе государственной судебной администрации избрали меру пресечения

Комментариев: 1
Возложенное личное обязательство для главы ГСА Холоднюка действует до 16 сентября текущего года.
Суд обязал Холоднюка воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу
Суд обязал Холоднюка воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу
sud.ua
 
Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу.
 
Указанная мера пресечения действует до 16 сентября текущего года. Суд также обязал Холоднюка воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.
 
Детективы НАБУ 17 июля провели обыски в помещениях Окружного административного суда Киева и Государственной судебной администрации.
 
В рамках расследования были объявлены подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА Зеновию Холоднюку.
 
По мнению следствия, судьи ОАСК вмешивались в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, что представляет угрозу национальной безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, уголовное дело, следствие, Антикоррупционный суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ+    04.08.2020, 00:13
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
НАРУЛИЛИСЬ.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь