Главе государственной судебной администрации избрали меру пресечения

Возложенное личное обязательство для главы ГСА Холоднюка действует до 16 сентября текущего года.

Суд обязал Холоднюка воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу sud.ua

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу.

Указанная мера пресечения действует до 16 сентября текущего года. Суд также обязал Холоднюка воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.

Детективы НАБУ 17 июля провели обыски в помещениях Окружного административного суда Киева и Государственной судебной администрации.

В рамках расследования были объявлены подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА Зеновию Холоднюку.

По мнению следствия, судьи ОАСК вмешивались в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, что представляет угрозу национальной безопасности.

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