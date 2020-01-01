На Одессчине смягчили карантин

Регион отнесли к "зеленой" карантинной зоне, разрешив возобновить работу детских лагерей и ночную работу развлекательных заведений.

В Одесской области разрешили снять часть карантинных ограничений. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook в понедельник, 3 августа.

"В связи с тем, что с 1 августа Одесская область отнесена Кабмином к "зеленой" карантинной зоне, у нас начался прием детей в оздоровительные лагеря, что ранее было под запретом", - написал Куцый.

Также был снят запрет на ночную работу развлекательных заведений.

"Рестораны и клубы могут работать до утра, но с обязательным соблюдением карантинных ограничений", - подытожил глава ОГА.

Напомним, что на Закарпатье разрешили возобновить работу детсадов. Регион отнесли к "желтой" зоне, что позволяет открыться детским садам, но только с соблюдением всех условий гигиены.

При этом продажа ж/д билетов в Луцк и Тернополь остановлена. Укрзализныця готова компенсировать полную стоимость билетов пассажирам, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь.

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