На Одессчине смягчили карантин
В Одесской области разрешили снять часть карантинных ограничений. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook в понедельник, 3 августа.
"В связи с тем, что с 1 августа Одесская область отнесена Кабмином к "зеленой" карантинной зоне, у нас начался прием детей в оздоровительные лагеря, что ранее было под запретом", - написал Куцый.
Также был снят запрет на ночную работу развлекательных заведений.
"Рестораны и клубы могут работать до утра, но с обязательным соблюдением карантинных ограничений", - подытожил глава ОГА.
Напомним, что на Закарпатье разрешили возобновить работу детсадов. Регион отнесли к "желтой" зоне, что позволяет открыться детским садам, но только с соблюдением всех условий гигиены.
При этом продажа ж/д билетов в Луцк и Тернополь остановлена. Укрзализныця готова компенсировать полную стоимость билетов пассажирам, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь.
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