Активисту дали два года условно за угрозы журналистке

Суд признал Князева виновным и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Октябрьский районный суд Полтавы приговорил активиста Андрея Князева к двум годам лишения свободы условно за угрозы журналистке издания Полтавщина Дарье Синицкой. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Национальный союз журналистов.

Из материалов суда следует, что 3 мая 2017 года Полтавщина опубликовала статью Синицкой, в которой были опубликованы частично закрытые номера телефонов и имена активистов, которые могли быть причастны к столкновениям возле арки Газетный ряд в Полтаве 5 апреля.

В публикации упоминался и Князев. После этого активист начал угрожать автору публикации на своей странице в соцсети Facebook. Также он написал личное сообщение, в котором предлагал "передать привет Бузине".

Пост набрал сотни лайков и репостов, а также комментарии других активистов с угрозами и оскорблениями в адрес Синицкой. Позже администрация соцсети убрала пост из-за жалоб пользователей.

По словам журналистки, она больше недели боялась сама выходить из дома и возвращалась с работы в сопровождении коллег.

В мае 2017 года она обратилась с соответствующим заявлением в полицию. В ноябре 2019 года Князеву сообщили о подозрении в угрозе убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности (ч.1 ст. 345-1 УК).

Князев 29 июля в судебном заседании извинился перед журналисткой и ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Суд признал его виновным и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Также Князева обязали уплатить в доход государства 11 тыс. грн судебных издержек. Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины за 6 месяцев 2020 зафиксировал 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ.

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