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Активисту дали два года условно за угрозы журналистке

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Суд признал Князева виновным и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год.
Суд также обязал активиста уплатить 11 тыс грн судебных издержек
Суд также обязал активиста уплатить 11 тыс грн судебных издержек
Getty Images
 
Октябрьский районный суд Полтавы приговорил активиста Андрея Князева к двум годам лишения свободы условно за угрозы журналистке издания Полтавщина Дарье Синицкой. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Национальный союз журналистов.
 
 
Из материалов суда следует, что 3 мая 2017 года Полтавщина опубликовала статью Синицкой, в которой были опубликованы частично закрытые номера телефонов и имена активистов, которые могли быть причастны к столкновениям возле арки Газетный ряд в Полтаве 5 апреля. 
 
В публикации упоминался и Князев. После этого активист начал угрожать автору публикации на своей странице в соцсети Facebook. Также он написал личное сообщение, в котором предлагал "передать привет Бузине". 
 
Пост набрал сотни лайков и репостов, а также комментарии других активистов с угрозами и оскорблениями в адрес Синицкой. Позже администрация соцсети убрала пост из-за жалоб пользователей.
 
По словам журналистки, она больше недели боялась сама выходить из дома и возвращалась с работы в сопровождении коллег.
 
В мае 2017 года она обратилась с соответствующим заявлением в полицию. В ноябре 2019 года Князеву сообщили о подозрении в угрозе убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности (ч.1 ст. 345-1 УК). 
 
Князев 29 июля в судебном заседании извинился перед журналисткой и ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. 
 
Суд признал его виновным и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Также Князева обязали уплатить в доход государства 11 тыс. грн судебных издержек. Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней.
 
Напомним, Национальный союз журналистов Украины за 6 месяцев 2020 зафиксировал 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ.

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Теги: суд, Полтава, журналист, Журналисты, угрозы, активисты, нсжу, активист
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Источник: korrespondent.net

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