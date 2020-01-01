ЮНИСЕФ просит Кабмин не монетизировать пакет малыша

По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов.

"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком msp.gov.ua

Детский фонд ООН призывает Правительство Украины отказаться от решения заменить выдачу "пакета малыша" денежными выплатами. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, опубликованном в понедельник, 3 августа.

По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

"Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - подчеркивается в заявлении.

Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%.

"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании.

Как сообщалось, вместо "пакета малыша" Кабмин будет выплачивать по пять тысяч гривен на одного новорожденного. Эти деньги можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

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