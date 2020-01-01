Минздрав пригрозил местным властям за отказ ужесточать карантин
По словам Степанова, местные власти не имеют права по своему усмотрению ослаблять карантинные ограничения.
Местные власти регионов, которые отказываются соблюдать условия адаптивного карантина, ждет наказание. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.
"У нас есть четко соответствующие органы, которые реагируют на эту ситуацию. Это и Госпотребслужба, и Нацполиция и другие органы, которые контролируют выполнение условий карантина и решений правительства так, как это предусмотрено законом", - сказал он.
По словам Степанова, местные власти не имеют права по своему усмотрению ослаблять карантинные ограничения. "Как введение карантина возлагается исключительно на правительство, так и смягчение - так же на правительстве", - заявил он.
По мнению министра, выработанные Минздравом условия адаптивного карантина позволяют полностью контролировать ситуацию.
"Карантин стал, по нашему убеждению, еще более сбалансированным, найден баланс между работой экономики и здоровьем граждан. Четко определены критерии, показывающие динамику распространения коронавируса. И исходя из этих критериев, уже устанавливается новый уровень опасности от зеленого до красного", - сказал он.
Глава Минздрава отверг обвинения властей Тернополя и Луцка в политическом подтексте решений об отнесении этих городов к "красной" зоне, предусматривающей максимально жесткие ограничения, включая остановку общественного транспорта.
"Никакой политики, как бы кто не пытался ее туда затащить. Чисто цифры, которые показывают уровень опасности в том или ином регионе. И когда мы говорим, что тот или иной регион отнесен к оранжевой или красной зоне - мы четко объясняем, почему так произошло и что надо делать", - заявил он.
Как только позволяет эпидемическая ситуация с коронавирусом, регион сразу возвращается к более низкому уровню ограничений, подчеркнул глава Минздрава. "Более того, если ситуация сохраняется пять и более дней - только тогда мы говорим об ухудшении ситуации. Мне кажется, что именно это максимально объективно", - резюмировал Степанов.
Напомним, власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин после попадания городов в "красную" зону.
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