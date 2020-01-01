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НАПК составило протокол на депутата Рады

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Протокол составлен за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии .
Суд рассмотрит протокол в отношении Потураева
Суд рассмотрит протокол в отношении Потураева
apostrophe.ua
 
Национальное агентство предотвращения коррупции составило административный протокол о коррупционном нарушении в отношении депутата Верховной Рады от правящей партии Слуга народа Никиты Потураева. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщило НАПК.
 
 
Протокол составлен за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата и направлен для рассмотрения в суд. 
 
Также НАПК составил админпротокол в отношении мэра Ужгорода Богдана Андреева за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
 
Как сообщалось ранее, за январь-июнь НАПК внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Из них 429 совершили уголовные преступления, 1532 – административные правонарушения и еще 57 - дисциплинарные проступки.

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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