НАПК составило протокол на депутата Рады

Протокол составлен за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии .

Национальное агентство предотвращения коррупции составило административный протокол о коррупционном нарушении в отношении депутата Верховной Рады от правящей партии Слуга народа Никиты Потураева. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщило НАПК.

Протокол составлен за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата и направлен для рассмотрения в суд.

Также НАПК составил админпротокол в отношении мэра Ужгорода Богдана Андреева за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Как сообщалось ранее, за январь-июнь НАПК внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Из них 429 совершили уголовные преступления, 1532 – административные правонарушения и еще 57 - дисциплинарные проступки.

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