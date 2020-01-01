Кабмин разрешил продавать маски и респираторы на экспорт

Это был последний "экспортный запрет", введенный правительством в связи с пандемией коронавируса нового типа.

В Украине сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок и респираторов. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тарас Качка в Фейсбук.

"Минэкономики и Минздрав пришли к согласию, что на сегодня можно перейти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение", - написал Качка.

Чиновник уточнил, что срок действия запрета истек еще 1 августа, и он не был продлен.

"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими", - отметил замминистра.

Ранее Korrespondent писал, что в Украине 3 августа вступило в силу постановление Кабмина, по которому министерство здравоохранения делит Украину на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. При этом все правила "новой нормальности" должны будут соблюдаться даже в зеленой зоне.

Напомним, что ранее Тернополь отказался ужесточать карантин. Депутаты горсовета признали "неправомерным" требование Кабмина, а мэр пообещал защиту предпринимателям, которые откажутся прекращать работу. Аналогичное обещание бизнесу дал и мэр Луцка, который также попал в "красный список".

Также сообщалось, что Луцк отказался вводить жесткий карантин вопреки требованию МОЗ. Ранее Минздрав отнес город к "красной зоне" по эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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