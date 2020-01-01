Вспышка COVID-19 зафиксирована в роддоме в Сумах
В Сумах в Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии зафиксировали вспышку коронавируса. Медучреждение закрыли на карантин. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщает информационный портал Сумского горсовета.
"Во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
Кроме того, 18 контактных больных находятся под контролем.
Сообщается, что источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение.
"Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр", - уточняют в Сумском горсовете.
Ранее в Калушском родильном доме коронавирусом заболели 14 медработников.
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