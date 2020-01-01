На одной из рек Закарпатья образовалась мусорная пробка

В Закарпатской области легальные полигоны заполнены отходами на 90 процентов. В связи с этим регион оказался под угрозой "мусорного коллапса", заявили в Закарпатской ОГА.

На Закарпатье, на реке Боржава, спасатели приступили к очистке водоема от мусора. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

По информации правоохранителей, на сегодняшний день в реке уже собралось более 110 кубических метров мусора. Отмечается, что пробка образовалась в результате июньского паводка.

"Работы продолжаются. К ликвидации последствий пробки привлечены три единицы техники и 10 спасателей, а также плавсредства", - говорится в сообщении.

Напомним, президенту Владимиру Зеленскому адресовано письмо от президента Венгрии Яноша Адера с просьбой разрешить ситуацию с загрязнением реки Тиса, поскольку ее воды несут кучи мусора в Венгрию.

Еще сообщалось, что в Словакии на реке Бодрог, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов.

Ранее в Голосеевском районе Киева ночью в результате возгорания бытового мусора сгорели два вагончика и четыре автомобиля.

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