Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ

Сейчас окружной административный суд суд решает, открывать ли производство по этому административному делу.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Действующий состав регулятора просят признать некомпетентным. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщает пресс-служба суда.

Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, что по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.

"Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ. Согласно документу, Елена Антонова подпадает под ротацию членов НКРЭКУ до 1 июля 2020 года. Под ротацией имеется в виду увольнение члена Нацкомиссии. Следующей под ротацию в 1 июля 2021 года подпадает бывшая руководитель регулятора Оксана Кривенко.

Ротация применяется к членам НКРЭКУ Алексею Магде (до 2023 года), Ольге Бабий и Дмитрию Коваленко (до 2024 года), до 1 июля 2025 ротация применяется к членам НКРЭКУ Руслану Кайдашу и нынешнему главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

Ранее группа нардепов от Слуги народы обратилась к Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг с требованием ввести европейскую методологию образования тарифов для облэнерго, вместо устаревшей "азаровской".

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