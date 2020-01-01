Вспышка COVID-19 в горисполкоме Одессы: заммэра отрицает заражение

Топ-чиновник горисполкома заявил, что вопреки появившейся накануне информации, не заражался коронавирусом.

Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что у него диагностировали коронавирус. Об этом Вугельман вечером в понедельник, 3 августа, написал на своей странице в Facebook.

"В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных партнеров, хочу заявить: информация, которая тиражируется в СМИ о том, что у меня подтвержденный диагноз "коронавирус" является ошибочной", - написал Вугельман.

Он отметил, что контактировал с человеком, у которого диагностировали COVID-19, но тесты показали отрицательный результат.

"Повторю еще раз: я контактировал с лицом, в которой этот диагноз был подтвержден, в связи с чем сейчас нахожусь на самоизоляции. Мой экспресс-тест дал отрицательный результат. ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе-отрицательный", — отметил заместитель мэра Одессы, отметив, что утром сдаст повторный тест.

Напомним, накануне стало известно, что в мэрии Одессы произошла вспышка COVID-19. Сообщалось о трех больных, среди которых фигурировал и Вугельман.

Ранее сообщалось, что в Одессе вспышка коронавируса на подстанции "скорой помощи". Заражение выявили у трех медиков, после чего более двадцати человек отправили на самоизоляцию.

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