Главное 3 июля: "Теракт" в банке и бунт из-за "красного" списка

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

В Киеве мужчина “захватил” помещение банка, грозясь его взорвать, в поезде пассажиры бунтовали против запрета на остановку города из “красного списка”. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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“Террорист” из Узбекистана

В столичное отделение Универсал Банка в бизнес-центре Леонардо 3 августа пришел неизвестный и заявил, что у него в сумке бомба. Он требовал эфир на телевидении и 40 тыс. грн. Мужчина захватил одного заложника, остальным удалось уйти. Захватчиком оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Его задержали в ходе спецоперции силовики. Бомбы у него не было. “Террорист” состоял на учете в психоневрологии с диагнозом “слабоумие”.

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Пассажирский бунт

Украинцы, направляющиеся из Херсонской области, стали заложниками в поезде новых карантинных правил с зонированием. Так, из-за внесения Тернополя в “красный список” по эпидемситуации там собирались отменить остановку. Узнав об этом, люди устроили протест, после чего поезд все же остановился. Мэр Тернополя Сергей Надал попросил Кабмин во избежание последующих бунтов отменить ограничения на железной дороге.

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МОЗ запретил послабления на местах

Местным властям нельзя смягчать карантин на свое усмотрение. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Послаблять ограничения в регионах может только правительство. Руководство на местах пригрозили наказывать за самовольную отмену карантинных мер.

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Новая организация националистов

В Украине активисты создали новое течение “против женственной толпы”. Организация основана на традициях Древнего Рима и является военно-патриотической. Основатели пояснили, что задумали некий офицерский орден Вооруженных сил Украины“ с символикой спартанцев. Презентовали сообщество люди в масках с боевыми речевками и выстрелами.

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Прогресс перемирия

В СНБО заявили, что в нынешнем режиме тишины наметились подвижки. В отличие от предыдущих попыток прекращения огня, которые длились не больше нескольких дней, сейчас перемирие продолжается неделю. При этом обходится без обстрелов из тяжелого оружия и потерь.

Украинцам предлагают выбирать поставщика газа

С августа вступили в силу новые принципы поставки газа в Украине. Потребители смогут сами решать, в какой компании покупать голубое топливо. В “Нафтогазе” говорят, что, по сути, населению стал доступен полноценный рынок газа, о котором говорили еще в 2015 году. На волне реформы отменено регулирование цен государством, теперь стоимость будет определять рынок.

Напомним, ранее мы писали, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе.

