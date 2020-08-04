В ООС сепаратисты 4 раза нарушили режим тишины

Потерь и боевых ранений не зафиксировано.

В ответ огонь не открывался, но ситуация под контролем соцсети 93-й бригады

В минувшие сутки оккупанты 3 раза открывали огонь по украинским позициям. Так, выстрелы велись близ Южного, Майорска и Марьинки.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Сепаратисты применили противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелецкое оружие. При этом обстрелы имели провокационный характер. В связи с этим огонь в ответ защитники не открывали.

С начала нынешних суток на Донбассе была зафиксирована еще одна вражеская провокация. Среди ночи противник стрелял из подствольного гранатомета возле Песков. Ответный удар не наносился, так как выстрел был неприцельным.

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За прошедшие сутки и в начале текущих потерь на украинской стороне не зафиксировано. Раненых нет.

Помимо боевых подразделений, в ООС трудятся бойцы ГСЧС. Они потушили за сутки 21 пожар в прифронтовых поселениях и обезвредили 40 неизвестных взрывных устройств. Кроме того, местным жителям помогают ремонтировать поврежденные во время обстрелов дома, а в пунктах пропуска предоставляют медпомощь.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус СЭЗ.