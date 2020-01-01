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Под Киевом рухнул дом, завалило двух людей

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Пострадавших достали спасатели.
Под обвалом оказались двое
Под обвалом оказались двое
depositphotos.com

Инцидент произошел в селе Трилесы Киевской области. Там рухнул жилой дом.

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Об этом сообщает ГСЧС.

На место прибыли бойцы 30-й Государственной пожарно-спасательной части Фастова. Было установлено, что обвалился жилой одноэтажный дом, площадью 54 кв м.

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Живущие по-соседству люди рассказали спасателям, что под завалами находятся люди. Сотрудники ГСЧС достали из-под завалов пожилого мужчину и 15-летнего мальчика. Ребенок был травмирован, его доставили в районную больницу.

На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из-за песка погибли подросток и 51-летний мужчина.

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Теги: обвал, пострадавший, подросток, Киевская область, ГСЧС
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