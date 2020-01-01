В Украине появилась интерактивная карта безопасности дорог

Министерство инфраструктуры запустило новый проект по информированию граждан о безопасности автодорог.

Каждый желающий может проверить безопасность дорог в регионе скриншот

Министерство инфраструктуры запустило новую функцию в сервисе открытых данных транспортной отрасли – интерактивную карту с актуальной информацией о безопасности дорожного движения в разных областях Украины. Об этом информирует пресс-служба министерства.

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На интерактивной карте в новом разделе “Повышение безопасности дорожного движения“ обозначены все объекты инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, имеются данные об исполнителях работ и статусе этих объектов. Это строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установка автономного освещения для улучшения видимости в темное время суток, обустройство островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении“, закупка аварийно-спасательных машин ГСЧС для выезда на место ДТП.

Безопасные и качественные дороги в Украине - наш приоритет. В этом году мы восстанавливаем рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах, - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, 5% всего Дорожного фонда (в этом году это 3,2 млрд грн) предусмотрены на финансирование Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. Новый раздел на транспортном портале позволит каждому желающему следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе.

Следует отметить, что ранее в сервисе открытых данных транспортной отрасли появился раздел о габаритно-весовом контроле на дорогах. Он содержит данные о количестве проверенных инспекторами Укртрансбезопасности машин, составленных актов нарушений, начисленной платы за проезд и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил эксперимент по единому электронному билету. Пилотный проект предусматривает единый билет на киевское метро и столичную электричку.