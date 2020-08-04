Избитая в поезде Анастасия Луговая: "Меня постоянно трясет"
Журналистка Анастасия Луговая, на которую совершили нападение в поезде “Мариуполь-Киев“, рассказала в Фейсбуке, что ей сделали операцию на челюсти и что ее сейчас постоянно “трясет“.
Читай также: Нападение на пассажирку поезда: сотрудников УЗ уволят
По словам Луговой, врачи установили ей на челюсть специальную систему, которая чем-то напоминает брекеты.
После того, как перестали действовать обезболивающие препараты, она чувствует, будто “каждый зуб вырвали, и он кровоточит“. Из-за сильной боли она ночью практически не спит.
Читай также: В Укрзализныце подсчитали, сколько будет стоить охрана поездов полицией
Женщина пережила сильнейший стресс. Ее до сих пор трясет. Она вздрагивает буквально от каждого шороха.
На Анастасию Луговую напали несколько дней назад в поезде “Мариуполь-Киев“. В купе, в котором она ехала с семилетним сыном, зашел неизвестный мужчина, избил ее, а потом попытался изнасиловать. Преступника остановили сотрудники полиции. Им оказался житель Запорожья Виталий Рудзько, который ранее уже три раза был судим за различные преступления.
Вообще то подразделение ликвидировали в 2015 при шоколоднам.