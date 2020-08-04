Избитая в поезде Анастасия Луговая: "Меня постоянно трясет"

Женщине сделали операцию на челюсти и вставили специальную систему.

Журналистка Анастасия Луговая, на которую совершили нападение в поезде “Мариуполь-Киев“, рассказала в Фейсбуке, что ей сделали операцию на челюсти и что ее сейчас постоянно “трясет“.

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По словам Луговой, врачи установили ей на челюсть специальную систему, которая чем-то напоминает брекеты.

После того, как перестали действовать обезболивающие препараты, она чувствует, будто “каждый зуб вырвали, и он кровоточит“. Из-за сильной боли она ночью практически не спит.

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Женщина пережила сильнейший стресс. Ее до сих пор трясет. Она вздрагивает буквально от каждого шороха.

На Анастасию Луговую напали несколько дней назад в поезде “Мариуполь-Киев“. В купе, в котором она ехала с семилетним сыном, зашел неизвестный мужчина, избил ее, а потом попытался изнасиловать. Преступника остановили сотрудники полиции. Им оказался житель Запорожья Виталий Рудзько, который ранее уже три раза был судим за различные преступления.