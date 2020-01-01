Чиновника Харьковской ОГА задержали за взятку в 1,320 млн грн

Операцию провели прокуроры САП и детективы НАБУ.

В Харькове прокуроры САП и детективы НАБУ задержали начальника одного из департаментов Харьковской ОГА при получении взятки в размере 1,320 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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По версии следствия, чиновник пообещал при условии передачи ему крупной суммы денег “помочь“ компании решить вопрос с присоединением её электроустановки к электрическим сетям.

Чиновник был задержан во время передачи взятки в порядке статьи 208 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

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Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали сотрудницу Антимонопольного комитета Украины, которая вымогала взятку в размере 4 млн. гривен. Взамен чиновница обещала помочь бизнесмену снизить штраф для двух предприятий, наложенный за нарушение законодательства. АМКУ отрицает задержание.