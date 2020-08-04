В Минздраве ждут вторую волну COVID-19 уже в октябре

Министерство прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом с началом нового сезона гриппа.

В Министерстве здравоохранения с октября ожидают вторую волну распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 4 августа.

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Он отметил, что уже сейчас в Европе заметна тенденция к началу второй волны коронавируса. В частности начался рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, Испании.

Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель, - заявил Ляшко.

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По его словам, Минздрав уже подготовил поручение руководству областных администраций с тем, чтобы подготовить больницы к возможному наплыву новых пациентов как с обычным гриппом, так и с коронавирусной болезнью.

Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время. Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID, - отметил Ляшко.

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Главный санитарный врач призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры предосторожности, а также вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1061 нового пациента с COVID-19. В целом с начала эпидемии болезнь подтвердили у 74 219 украинцев.