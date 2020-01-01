В Харькове на рынке произошел конфликт между двумя группами граждан

Сотрудники полиции документирует все противоправные действия.

Сегодня утром, 4 августа, в полицию Харькова поступило сообщение о том, что на территории рынка “Барабашово“ наблюдается значительное скопление людей, отдельные группы лиц спорят друг с другом. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы обеспечить охрану общественного порядка. Кроме того, на рынок прибыла СОГ, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Оказалось, что сотрудники концерна “АВЕК“ мешают проезду коммунальной спецтехники, которая должна выполнить определенные работы.

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Сейчас полиция документирует все противоправные действия граждан. Раньше по факту аналогичного инцидента в ТЦ “Барабашово“ следователи окрыли криминальное производство по ст. 356 УК Украины (Самоуправство).

Напомним, что в Киеве на Лесном рынке между предпринимателями и полицией произошла потасовка. Работники рынка забросали правоохранителей дымовыми шашками. Задержано несколько предпринимателей.